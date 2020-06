KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Dienstag (9.00 Uhr), wie viel Geld Banken für ein sogenanntes Basiskonto verlangen dürfen. Es wurde 2016 als "Konto für Jedermann" eingeführt, um zum Beispiel auch Obdachlosen oder Geflüchteten grundlegende Bankgeschäfte zu ermöglichen. Laut Gesetz dürfen die Banken für das Konto angemessene Gebühren verlangen. Was das heißt, ist offen.



Um das zu klären, haben die Verbraucherzentralen die Deutsche Bank verklagt. Dort kostet das Basiskonto im Monat 8,99 Euro. Bestimmte Services lässt sich die Bank extra bezahlen. Die Gerichte der Vorinstanzen haben das für zu hoch gehalten. Das letzte Wort hat nun der BGH. Wegen der Corona-Krise wurde der Fall in Karlsruhe nicht verhandelt. Es wird direkt das Urteil verkündet. (Az. XI ZR 119/19)/sem/DP/fba

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de