Medienmitteilung vom 30. Juni 2020

Fusion mit Caleira AG ist erfolgt

Nachdem die Generalversammlungen der beiden Gesellschaften den entsprechenden Anträgen im Mai zugestimmt haben, ist die Fusion der poenina holding ag mit der Caleira AG und die damit einhergehende Kapitalerhöhung mit dem gestrigen Handelsregistereintrag erfolgt. Die neuen Aktien werden heute erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

"Dank der erfolgreichen Fusion mit Caleira haben wir ein weiteres wichtiges Etappenziel in unserer Wachstumsstrategie erreicht", erklärt Jean Claude Bregy, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats von Poenina. Mit dem Vollzug der Transaktion sind die zwölf unternehmergeführten Gruppengesellschaften der Caleira AG zur Poenina gestossen, die nun auf 26 Gruppengesellschaften und über 1400 Mitarbeitende an 36 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angewachsen ist. "Wir heissen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen recht herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Bregy.

Poenina und Caleira erzielten im vergangenen Jahr auf Pro-forma-Basis einen Betriebsertrag von rund CHF 365 Mio., einen EBITDA von rund CHF 26 Mio. sowie einen EBIT von rund CHF 22 Mio. Die detaillierteren Pro-forma-Finanzkennzahlen von Poenina und Caleira sind im heute veröffentlichten Kotierungsprospekt ersichtlich.

Kotierungsprospekt

Der Kotierungsprospekt kann ab sofort unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.poenina.ch/finanzberichte

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und per 29. Juni 2020 mit 26 Gesellschaften und über 1400 Mitarbeitenden an 36 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Im Geschäftsjahr 2019 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 253.2 Mio. und einen EBITDA von CHF 18.0 Mio. erwirtschaftet und 930 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorennummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

Medienkontakt

Leiterin Marketing und Kommunikation

poenina management ag

Tel. 058 733 90 30

marlene.caduff@poenina.ch

