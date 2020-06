Die Aktie von Varta hat zum Wochenauftakt am Montag kräftig Gas gegeben. Im Xetra-Handel ging das Papier mit einem Plus von 7,1 Prozent auf 96,80 Euro aus dem Handel. Damit war die Aktie der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX. Doch damit nicht genug. Im späten Handel bei Tradegate konnte das Papier weitere Zugewinne verzeichnen. Am Ende stand ein kräftiges Plus auf 99,60 Euro zu Buche. Beflügelt hat die Aktie von Varta eine Förderung von mehreren Hundert Millionen Euro.Wie es am späten Montagnachmittag ...

