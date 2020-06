Eingebettet in Produkte wie die MELIPC-Edge-Computing-Lösung, nutzt diese maschinelles Lernen zur Analyse gesammelter Daten, um ein Modell der Betriebszustände der Maschine zu generieren. Dieses Modell kann Anomalien im Betrieb der Maschine in Echtzeit erkennen und so frühzeitig vor drohenden Problemen warnen. Ein weiteres Beispiel ist die intelligente, vorausschauende Wartungsfunktion der Melfa-Roboter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...