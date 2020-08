Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass seine eMobility-Sparte mit OMNEX Trusted Wireless eine neue und verbesserte Reihe von mobilen Steuerungslösungen für Schwermaschinen und den Feldeinsatz eingeführt hat. Die 900 MHz-Zweiwege-Fernsteuerungen ermöglichen die drahtlose Steuerung von hochwertigen Maschinen in rauen Umgebungen, einschließlich der Bereiche Bergbau, Bauwesen, Landwirtschaft, Schienenfahrzeuge und Schifffahrt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200814005116/de/

Eaton's new OMNEX Trusted Wireless controllers can remotely operate heavy machinery, such as vacuum trucks, tow trucks, concrete mixers and cranes. (Photo: Business Wire)

"Unser nächste Generation von robusten und witterungsbeständigen OMNEX Wireless Controllern wurden unter Einbeziehung von Kundenangaben konzipiert und bietet eine Reihen von Vorteilen, wie zum Beispiel verbesserte Sicherheit und größere Produktivität für Maschinenbediener", so Scott Adams, President, eMobility, Eaton. "Insgesamt haben wir die Verlässlichkeit und Konnektivität verbessert, die immer schon ein Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten waren und wir haben unsere Wireless-Technologie in diesen Bereichen erneut weiterentwickelt."

Auf einer Baustelle können die Wireless-Controller schwere Maschinen bedienen, wie Saugfahrzeuge, Schlepper, Betonmischer und Kräne. Die ferngesteuerte Betrieb bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Verringerung des Personals auf der Baustelle und der Schutz der Arbeiter vor Gefahren. Die neuen Einheiten haben eine Reichweite von bis zu 1.650 Fuß und können für eine breite Palette an Funktionen programmiert werden. So kann ein Bediener aus sicherer Entfernung die Funktionen des Betonpumpenmasts steuern, einen Mischer rotieren lassen oder einen Kran heben oder senken. Die Wireless-Controller können so programmiert werden, dass sie über einen Bildschirm, eine haptische Antwort oder sequenzierte Leuchtdioden Feedback geben. Diese Funktion kann dafür verwendet werden, dem Bediener mitzuteilen, wann ein Kran vollständig ausgefahren ist, oder so programmiert werden, dass sie das von einem Anhänger beförderte Gewicht anzeigen.

Die Einheiten wurden den firmeneigenen Cyber-Sicherheit-Protokollen unterzogen, damit das Signal nicht von einer externen Quelle gehackt werden kann. Gleichzeig garantieren ausgereifte Steuerungsalgorithmen einen ausfallsicheren Betrieb. Alle Steuerungseinheiten sind so programmierbar, dass sie eine Verbindung mit einem im Elektroniksystem eines fernsteuerbaren Fahrzeugs oder einer Maschine installierten Empfänger herstellen.

Die Wireless-Controller erfüllen alle Anforderung des IP65 und IP67 (Ingress Protection Code 65 und 67), d.h. sie sind "staubgeschützt", gegen Spritzwasser geschützt und auch gegen dauerndes Untertauchen in Wasser. Sie wurden neu gestaltet, um ihre Form, Anpassung und Funktion zu verbessern, und lassen sich jetzt einfacher halten und bedienen. Die neuen Steuerungseinheiten verfügen auch über modernere Funksysteme und Lithium-Ionen-Batterien, was sich in einer besseren Leistung bemerkbar macht.

Das neue Wireless-Sortiment von Eaton bietet flexible Lösungen für Kunden und enthält die folgenden Modelle:

TD110 Handheld

TD1140 Handheld wahlweise mit E-Stop

TD2100 mit Pistolengriff

TD3100 mit kleinem Belly-Pack

Zusätzlich zu den 900 MHz-Zweiwege-Wireless-Controllern werden im weiteren Verlauf dieses Jahres 2.4 GHz-Versionen eingeführt. Mehr erfahren Sie unter Eaton.com/wireless.

Die eMobility-Sparte von Eaton entstand 2018 durch die Kombination von Produkten, Fachkenntnissen und globalen Fertigungskapazitäten aus den Eaton-Geschäftsbereichen Electrical und Vehicle. Eaton plant die Weiterentwicklung neuer Produkte und Technologien, zu denen intelligente Diagnosesysteme, intelligente Leistungselektronik und Systeme zur prädiktiven Zustandsüberwachung gehören, um seine globalen Fähigkeiten zu stärken und intelligente Elektrifizierungslösungen für PKW-, Nutzfahrzeug- und Off-Highway-Kunden anbieten zu können. Mehr zur eMobility-Sparte von Eaton erfahren Sie unter Eaton.com/eMobility.

Die Mission von Eaton ist es, die Lebensqualität und die Umwelt durch den Einsatz von Technologien und Dienstleistungen zum Energiemanagement zu verbessern. Wir bieten nachhaltige Lösungen, die unseren Kunden helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effektiv zu verwalten sicherer, effizienter und zuverlässiger als je zuvor. Eaton erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 21,4 Mrd. US-Dollar, und wir verkaufen unsere Produkte in mehr als 175 Ländern. Wir beschäftigen ca. 93.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200814005116/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (Mobil)