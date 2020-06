Medieninformation

Baloise platziert erfolgreich zwei Senior Anleihen

Basel,30. Juni2020. Die Baloise Group platzierte erfolgreich zwei Senior Anleihen für einen Betrag von 300 Mio. CHF. Die zwei Tranchen wurden mit einer jeweiligen Laufzeit bis Dezember 2026 und Dezember 2030 mit einem Coupon von 0.250% beziehungsweise 0.500% emittiert.

Die Baloise Group emittierte erfolgreich zwei Anleihen über ein kumulatives Volumen von 300 Mio. CHF: Die Laufzeit beträgt sechseinhalb beziehungsweise zehneinhalb Jahre, wobei das Volumen der sechseinhalbjährigen Anleihe CHF 175 Millionen und das Volumen der zehneinhalbjährigen CHF 125 Millionen beträgt.

Beide Anleihen wurden direkt von der Bâloise Holding AG emittiert, welche ein A- Rating mit stabilem Ausblick von Standard & Poor's besitzt. Analog den bisherig ausstehenden Anleihen der Bâloise Holding AG besitzen die Anleihen selber kein Rating.

Die Einnahmen der Anleiheemission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, hauptsächlich für die Refinanzierung der im Oktober 2020 auslaufenden Senior Anleihe.

Die beiden neu-emittierten Anleihen werden an der Schweizer Börse SIX gelistet sein. Credit Suisse und UBS agierten als gemeinsame Federführer, wobei BNP Paribas als Co-Manager auftrat. Die Liberierung der Anleihen ist am 16. Juli 2020.

