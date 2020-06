The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2HLC4 OESTERREICH 20/2120 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289KZ5 BREMEN LSA A.246 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289LH1 INDUSTRIA ANL.20/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ASA2 DZ BANK CLN E.9941 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ASB0 DZ BANK CLN E.9942 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BV0 DZ BANK IS.A1421 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BW8 DZ BANK IS.A1422 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1U2 DEKA MTN IS.S.7718 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Z35 LB.HESS.THR. IHS 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LFA1479 LFA F.B.BAYERN IS.R1147 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013522141 AEROP.PARIS 20/32 BD00 BON EUR NCA XFRA US912828ZX16 USA 20/22 BD00 BON USD NCA XFRA US98419MAL46 XYLEM 20/31 BD00 BON USD NCA XFRA US98419MAM29 XYLEM 20/28 BD00 BON USD NCA XFRA XS2095861857 VALFOR.FIN. 19/40 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2197064483 OESTERREICH 20/20 ZO BD00 BON EUR NCA XFRA XS2197192300 OESTERREICH 20/20 ZO BD00 BON EUR NCA XFRA XS2198389301 ASIAN DEV.BK 20/21 MTN BD00 BON TRY NCA XFRA XS2198580271 WOLTERS KLUW 20/30 BD00 BON EUR NCA 52U XFRA BE0974363955 HYLORIS PHARMA. S.A. EQ00 EQU EUR YCA B9TN XFRA CA6614441096 NORTH PEAK RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR NCA A7R1 XFRA CA82554V1094 SRHI INC. ON EQ00 EQU EUR NCA NXH XFRA ZAU000016933 AFRICAN PHOENIX INVEST. EQ00 EQU EUR NCA SADM XFRA LU2109787551 AIS-A.MSCI EESGLS UETFDRC EQ01 EQU EUR Y