FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.098 EURYSM XFRA FR0013199916 SOMFY S.A. INH. EO -,20 1.250 EURNKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.044 EURCNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.558 EURTCID XFRA ID1000129000 PT TELEK. IND. B RP 50 0.010 EURZGC XFRA CNE100001LY0 ZHENGZHOU COAL M.+M.H YC1 0.023 EUREYP XFRA GRS359353000 EYDAP S.A. INH EO 0,6 0.380 EUR5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.235 EUR5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.044 EURC9N XFRA US12481V1044 CBTX INC DL -,01 0.089 EURHC1A XFRA US4228062083 HEICO CORP. A DL-,01 0.071 EUR25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.019 EUR6BE XFRA MX01CU010003 BECLE S.A.B. DE C.V. 0,01 0.012 EURA39 XFRA SE0010468116 ARJO AB B 0.062 EURUDC XFRA DE000A11QLU3 UNIDEVICE AG INH O.N. 0.070 EURLTX XFRA SE0011870195 LIME TECHNOLOGIES 0.143 EUR