FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCSUA XFRA NL0010583399 CORBION N.V. NAM. EO-,25 0.560 EUR4WC XFRA US4404071049 HORIZON BANCORP INC. 0.106 EURRZ8G XFRA US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1 0.332 EURYAV1 XFRA SG1BJ4000001 SUTL ENTERPRISE LTD 0.013 EURAB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.164 EUR42O XFRA US71943U1043 PHYSICIANS REALTY DL-,01 0.204 EURM9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.130 EURHT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.279 EURDP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.133 EUR40U XFRA AU0000022477 NB GLOBAL CORP.INCOME TR. 0.005 EURPKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 0.089 EURSH7 XFRA US42328H1095 HELIOS TECHS INC. DL-,01 0.080 EURLORA XFRA US5021172037 OREAL (L') ADR 1/5/EO 0,2 0.762 EUR14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.089 EURKBX XFRA DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG INH O.N. 1.800 EURKO2A XFRA FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLR 0.503 EURSTG XFRA DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST 0.750 EUR1SVB XFRA AT0000934583 SEILERN GLOBAL TRUST A 3.000 EURPHF XFRA FR0012882389 PHARMAGEST INT.INH.EO 0,2 0.900 EURCPIA XFRA US16965P2020 CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10 1.071 EUR