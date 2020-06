FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01

PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20

CLRN XFRA CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,70

B9T XFRA CA45845F1009 INTERBIT LTD

TIP1 XFRA BMG8890G1116 TITAN PETROCHEM.GR.HD-,08

