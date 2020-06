FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UL7F XFRA LU0078046520 CS I.12-CSLPF RE.EUR B

VNA XFRA DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N.

UI4D XFRA DE0009750240 UNIEUROPARENTA -NET-

VLM XFRA FI0009007835 METSO CORP.

30C XFRA KYG3642E1008 FORT.E-COMM.GR.REGS HD-10

TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD

4PC XFRA BMG7300G1096 PURECIRCLE LTD

BC1N XFRA BE0003790079 BARCO N.V.

CZA XFRA AU000000CUL4 CULLEN RES

EBR XFRA GB0030493232 METAL TIGER PLC LS -,0001

