SFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls erhält Auftrag über EFOY Pro Brennstoffzellen von SiteWatch Safety zur Stromversorgung von Video-Fernüberwachungsgeräten bei großem Pipelineprojekt

SFC Energy AG - Pressemitteilung

SFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls erhält Auftrag über EFOY Pro Brennstoffzellen von SiteWatch Safety zur Stromversorgung von Video-Fernüberwachungsgeräten bei großem Pipelineprojekt

- EFOY Pro 2400 Duo Brennstoffzelle von SFC Energy versorgt zuverlässig die SENTRY SKID-Fernüberwachungsgeräte von SiteWatch Safety bei jedem Wetter und Klima mit netzunabhängiger, autonomer Hybridenergie.
- Dank der EFOY Pro Brennstoffzelle kann SiteWatch SENTRY SKID zwölf Monate lang ohne kostenintensive Wartungseinsätze betrieben werden.
- Die Umweltfreundlichkeit der EFOY Pro Brennstoffzelle ist ein entscheidendes Kriterium für das Pipeline-Unternehmen.
- Das Auftragsvolumen beläuft sich auf CAD 0,325 Mio.

Brunnthal/München, Deutschland, 30. Juni 2020 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, hat von SiteWatch Safety Inc. in Calgary, Kanada, einen Auftrag zur Lieferung von EFOY Pro 2400 Duo Brennstoffzellen als zuverlässige Hybrid-Stromquelle für ihr Fernüberwachungspaket SiteWatch SENTRY SKID erhalten. Die Komponenten werden während der Bauphase entlang der neu entstehenden 980 Kilometer langen Pipeline eingesetzt. Das Auftragsvolumen beträgt CAD 0,325 Mio.SiteWatch Safety Inc. entwickelt und liefert technische Lösungen für den Energiesektor. Bei den SENTRY SKID Systemen handelt es sich um autonome, netzunabhängige Videoüberwachungsanlagen, die Unternehmen bei der Dokumentation und bei der Behebung von potenziellen Störfällen an entlegenen Einsatzorten unterstützen. Mit SENTRY SKID ist ein Unternehmen in der Lage, Wildtiervorkommen, unbefugten Zutritt und Baustellenunfälle oder Eingriffe wie Diebstahl und Vandalismus zu dokumentieren, um die Sicherheit an entlegenen Standorten zu erhöhen.EFOY Pro Hybrid Energielösungen von SFC Energy versorgen netzferne Anlagen dauerhaft, autonom, zuverlässig und wartungsfrei mit Energie. Hybridisiert mit einer Solaranlage versorgt Sonnenlicht die Batterien und gewährleistet die Stromversorgung der Anwendung. In Dunkelphasen erkennt die EFOY Pro Brennstoffzelle den Spannungsabfall und schaltet sich automatisch ein, um die Batterie zu laden, bevor sie wieder in den Standby-Modus wechselt. So gewährleistet das System einen unterbrechungsfreien Betrieb. Diese Konfiguration ist extrem effizient und sichert volle Stromredundanz: Selbst, wenn die Solarzelle beschädigt oder entwendet wird, ist die Brennstoffzelle so dimensioniert, dass sie die volle Last trägt und die Batterieleistung aufrechterhält."Wir freuen uns, dass sich SiteWatch Safety für die EFOY Pro Brennstoffzelle zur Stromversorgung ihrer Videoausrüstung entschieden hat", sagt Hans Pol, Vorstand von SFC Energy. "Die zuverlässige Stromverfügbarkeit und die vielen logistischen Vorteile unserer EFOY Pro Hybridlösungen helfen Unternehmen aus dem Öl & Gas-Bereich sowie Pipelinebauern, ihren Betrieb sicher zu gestalten. Unsere Kunden schätzen ebenfalls den sehr geringen CO2-Fußabdruck unserer EFOY Hybridsysteme: Sie ermöglichen eine erhebliche Reduzierung der CO2-Emissionen gegenüber TEG- oder Brenngasaggregat-basierten Lösungen."EFOY Pro Hybrid Lösungen von SFC Energy bieten eine extrem hohe Stromzuverlässigkeit und Kapazität, um über Monate oder sogar Jahre hinweg völlig autonom zu arbeiten. Sie können ebenso über Modbus ferngesteuert und überwacht werden, was kostintensive oder gänzlich unnötige Wartungseinsätze an entlegenen Standorten überflüssig macht.Weitere Informationen zu den Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Öl & Gas und Industrie finden Sie unter sfc.com. Zusätzliche Informationen zu Simark Controls finden Sie unter simarkcontrols.com. Weitere Informationen zu SiteWatch Safety Inc. finden Sie unter sitewatchsafety.com.Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).Zu Simark Controls Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada.

SFC Pressekontakt: 
Jens Jüttner 
Tel. +49 89 125 09 03-32 
Email: pr@sfc.com 
Web: sfc.com

IR Kontakt: 
CROSS ALLIANCE communication GmbH 
Susan Hoffmeister 
Tel. +49 89 125 09 03-33 
Email: susan.hoffmeister@sfc.com 
Web: crossalliance.de

30.06.2020 