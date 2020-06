Aves One investiert mit EUR 65,3 Mio. im ersten Halbjahr weiterhin stark im Rail-SegmentDGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Expansion Aves One investiert mit EUR 65,3 Mio. im ersten Halbjahr weiterhin stark im Rail-Segment30.06.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aves One investiert mit EUR 65,3 Mio. im ersten Halbjahr weiterhin stark im Rail-SegmentHamburg, 30. Juni 2020 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, setzt seinen Wachstumskurs ungebrochen im aktuellen Marktumfeld weiter fort.Die Aves One hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2020 das Rail-Portfolio mit Investitionen in der Höhe von ca. EUR 65,3 Mio. (669 nahezu vollvermietete Güterwagen) zügig weiter ausgebaut. Bemerkenswert ist, dass etwa 75 Prozent davon erst nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie ausgeliefert wurden. Nach den schwachen Ausliefermonaten März und April ist das Volumen der Investitionen seitdem kontinuierlich stark angestiegen.Ferner hat das Unternehmen eine sehr gut gefüllte Pipeline im Volumen von aktuell mehr als EUR 130 Mio., die zum Teil bereits fixiert sind und sich teilweise in vertraglichen Verhandlungen befinden. Die Auslieferungen sollen noch im 2. Halbjahr 2020, sowie ein relevanter Teil im Geschäftsjahr 2021 erfolgen. Die strategische Fokussierung der Aves One auf den Rail-Bereich wird somit konsequent fortgesetzt.Neben dem Ausbau der Rail-Flotte wurde auch das Wechselbrücken-Portfolio zusätzlich gestärkt. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres wurden 221 langfristig vermietete Wechselbrücken mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 2,1 Mio. ausgeliefert. Zusätzlich wurden weitere 500 Wechselbrücken im Volumen von rund EUR 4,6 Mio. mit einem geplanten Auslieferungszeitpunkt bis Ende des Jahres bestellt."Es wird für viele überraschend sein, dass unsere Rail-Investments trotz Covid-19, und vor allem im zweiten Quartal, überdurchschnittlich gewachsen sind. Nach den für Hersteller schwierigen Monaten März und April laufen die Auslieferungen von Neubauten derzeit sehr gut. Das sind für alle Marktteilnehmer herausfordernde Zeiten. Trotz dem durch Home-Office und Reisebeschränkungen schwierigen Umfeld ist es uns in den letzten Wochen gelungen, attraktive Rail-Neugeschäfte und auch neue namhafte Finanzierungspartner dafür zu gewinnen. Unsere Pipeline ist intakt und wir hoffen, dass es im zweiten Halbjahr bei der jetzigen Dynamik bleibt. Unsere Auslastungszahlen sind zuletzt gegenüber 2019 im Rail- und auch im Container-Segment zwar um 2-2,5 % leicht schwächer, aber immer noch auf historisch gutem Niveau. Unser Konzept, insbesondere der Fokus auf ein modernes und diversifiziertes Rail-Portfolio mit guter Kundenstruktur bewährt sich gerade auch in schwierigen Zeiten", kommentiert Jürgen Bauer, Mitglied des Vorstands der Aves One AG.Über die Aves One AG Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).Weitere Informationen www.avesone.comKontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com30.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 1081821Ende der Mitteilung DGAP News-Service1081821 30.06.2020