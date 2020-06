Die Aktie von Nikola hat nach einer wilden Achterbahnfahrt in den ersten Handelswochen wieder den Weg nach oben eingeschlagen. An der Nasdaq legte der Börsenneuling am Montag 6,33 Prozent auf 67,57 Dollar zu. Auf dem Kursniveau beträgt die Marktkapitalisierung satte 24,4 Milliarden Dollar. Einige Vorschusslorbeeren für ein Unternehmen, welches keine Umsätze vorzuweisen hat. Doch die Reservierungen für den "Badger" nehmen nun Fahrt auf.Zweifelsohne trifft Nikola mit hippen und "sauberen" Fahrzeugen ...

