An der Börse scheint der Konjunkturoptimismus nach überraschend guten Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie Oberhand zu gewinnen. Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,59 Prozent im Plus auf 12.304 Punkte. Damit würde der deutschen Leitindex an seine Vortageserholung anknüpfen.Investoren sind schon länger hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer erneuten Corona-Welle und der Hoffnung auf eine fortgesetzte Erholung der ...

