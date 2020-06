FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Angesichts der nun kostenpflichtigen Clickdoc-Videosprechstunde habe der Softwareanbieter für Ärzte und Apotheken binnen weniger Wochen seine vorsichtige Haltung aufgegeben, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hat noch keinen Umsatzbeitrag durch Clickdoc in seinem Modell berücksichtigt, hält aber zwischen 25 und 30 Millionen Euro für realistisch. Sollten alle der bislang 85 000 kostenfreien Nutzer in der umfangreichsten Software-Version dabei bleiben, wären es gar 50 Millionen Euro./ag/edh



ISIN: DE000A288904

