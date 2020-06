ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ströer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 71 Euro angehoben. Kurzfristige Sorgen um eine langsame Erholung des Werbemarktes und ein besonders wackeliges Außenwerbegeschäft hätten sich als unbegründet erwiesen, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig seien die Aussichten für Ströer ohnehin gut./ag/edh



