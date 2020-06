Zürich (awp) - Der Baudienstleister Poenina hat seine Fusion mit dem Branchennachbarn Caleira mit dem am (gestrigen) Montag erfolgten Handelsregistereintrag vollzogen. Die neuen Aktien werden heute Dienstag erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Mit dem Vollzug der Transaktion, wofür die Aktionäre der beiden Gesellschaften ...

