Es ist so weit. Am Donnerstag der vergangenen Woche wurde die staatliche Hilfe für die Lufthansa (WKN: 823212) durch die Aktionäre abgesegnet. Damit ist der Weg frei für einen direkten Einstieg des Staates und die Kredite der KfW. Doch was eigentlich noch wichtiger ist: Dem Überleben des Unternehmens steht damit vorerst nichts mehr im Weg! Die Liquidität ist erst einmal gesichert und eine feindliche Übernahme durch einen Konkurrenten ist durch den Einstieg des Staates ausgeschlossen. Freudensprung ...

