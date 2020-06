NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel vor den Halbjahreszahlen von 75 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe ihre Schätzungen vor dem am 6. August erwarteten Bericht des Konsumgüterherstellers überarbeitet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechne damit, dass das zu Ende gehende Quartal herausfordernd gewesen sei und Umsatz und Ertragskraft unter Druck geraten seien. Das Kursziel hob Pannuti an, da sie ihr Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben habe und das Kursziel damit für Dezember 2021 gelte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 20:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

