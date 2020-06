Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta006/30.06.2020/08:05) - Marburg, 30. Juni 2020 - Wenn am 1. Juli 2020 die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Umsatzsteuersätze in Kraft tritt, sind die Selfio GmbH und die weclapp SE, beide Töchter der 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 , auf die Umstellung bestens vorbereitet.



Selfio, der Haustechnik Onlineshop für Heimwerker und Selberbauer, sieht in der Senkung ein großes Potenzial für Hausbesitzer und Selbermacher. "Wer in der zweiten Jahreshälfte größere Projekte am Haus angeht, tut gut daran, die Steuerersparnis aus der Steuersatzänderung - die wir selbstverständlich weitergeben - beim Kauf größerer Anlagen mitzunehmen", rät Dominik Schmucki, Geschäftsführer der Selfio GmbH. "Für diese kommt die Senkung der Mehrwertsteuer einem Rabatt gleich." Der Haustechnik Onlineshop spricht mit seinen bereits ohne die Steuersatzsenkung günstigen Endpreisen und Montagetipps überwiegend Heimwerker und Selberbauer an.



Die weclapp SE schafft indes mit dem gleichnamigen cloudbasierten ERP-System die Voraussetzungen für ihre Kunden, die Umsatzsteuer korrekt auf allen Handelsplätzen auszuweisen. Die als SaaS-Plattform konzipierte ERP-Software kann über jeden internetfähigen Browser bedient werden und ist dadurch wartungsfrei bedienbar. "International bilden wir bereits unterschiedliche Steuersätze ab - diese Änderung ist nichts anderes. Zudem können wir ja auf jede Änderung reagieren und Updates jederzeit durchführen", freut sich Ertan Özdil, Gründer und CEO der weclapp SE. Er weiß, dass sich seine Kunden - gerade jetzt - auf ihre Produkte und Dienstleistungen konzentrieren wollen.



"Mit unseren Geschäftsmodellen in Cloud Computing und Onlinehandel sind wir zukunftsfähig aufgestellt: Ortsunabhängigkeit, Eigenständigkeit, Reaktionsschnelligkeit - das sind die Stärken, auf die es im neuen Alltag noch mehr ankommt", sagt Michael Schmidt, Gründer und CEO der 3U HOLDING AG.



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax.: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



(Ende)



Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Stephanie Nickel Tel.: +49 6421 999-2211 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net



ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1593497100746



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 30, 2020 02:06 ET (06:06 GMT)





3U-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de