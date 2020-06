NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte angesichts des virusbedingten Handelsstillstandes über die wichtigsten Märkte hinweg wahrscheinlich der Tiefpunkt im Jahr 2020 für den Brauereikonzern gewesen sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unsicher sei allerdings, wie rasch die Erholung in der zweiten Jahreshälfte und im kommenden Jahr vonstatten gehen werde. Die Bewertung der Aktie erscheine zugleich allerdings nicht herausfordernd./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

