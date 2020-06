Unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart fand sich am Montag mit einem Minus von 9,5% auch Luckin Coffee. Die Aktie des chinesischen Starbucks-Rivalen wurde vom Handel an der New Yorker Börse Nasdaq ausgeschlossen. Diese wirft Luckin Coffee vor, Investoren im großen Stil betrogen zu haben und die Verkaufszahlen in den Bilanzen geschönt zu haben. EUWAX ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...