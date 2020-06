In Wien endete eine volatile Sitzung letztendlich mit einem Zuwachs, der ATX startete mit einem Plus von 0,7% in die neue Woche. Unternehmensseitig rückte voestalpine in den Fokus, der Stahlkonzern, der als Zulieferer massiv unter der Flaute auf dem Automarkt leidet, hat nun seine Bahnsparte weiter gestärkt, unter anderem mit einem Zukauf in Frankreich sowie einer neuen Produktionsstätte und einer Beteiligung in China, und durfte sich über ein Tagesplus von 2,2% freuen. Uniqa will zur teilweisen Finanzierung des geplanten Erwerbs des AXA-Geschäfts in Polen, Tschechien und der Slowakei zwei Anleihen begeben, eine nicht nachrangige über 600 Millionen Euro und eine nachrangige über 200 Millionen Euro, der Versicherungskonzern erzielte einen Zugewinn von ...

