30.06.2020 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, hat von SiteWatch Safety Inc. in Calgary, Kanada, einen Auftrag zur Lieferung von EFOY Pro 2400 Duo Brennstoffzellen als zuverlässige Hybrid-Stromquelle für ihr Fernüberwachungspaket SiteWatch SENTRY SKID erhalten. Die Komponenten werden während der Bauphase entlang der neu entstehenden 980 Kilometer langen Pipeline eingesetzt. Das Auftragsvolumen beträgt CAD 0,325 Mio. SiteWatch Safety Inc. entwickelt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...