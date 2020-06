MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des Jahres wegen den Folgen der Corona-Krise drastisch eingebrochen. Im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft, teilte das nationale Statistikinstitut am Dienstag nach einer zweiten Schätzung mit. Die Behörde bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung.



Im Jahresvergleich meldeten die Statistiker ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 4,1 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.



Als Grund für den schweren konjunkturellen Rückschlag in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone gelten harte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mitte März traten drastische Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus in Kraft. Die spanische Wirtschaft wurde massiv heruntergefahren./jkr/stk

