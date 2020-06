Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) signalisiert seinen Aktionären eine Kürzung der Dividende für das dritte Quartal, wie am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street berichtet wurde. Dies sei eine Folge des Stresstests durch die US-Notenbank Federal Reserve. Die Höhe der Ausschüttung soll nun bei Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal am 14. Juli ...

