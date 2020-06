Die Wiener Börse hat am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz eröffnet. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 09.30 Uhr um 0,05 Prozent auf 2.248,94 Punkte. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,04 Prozent auf 1.146,37 Einheiten.Weiterhin dürfte die Coronavirus-Pandemie ein im Fokus stehen. Zuletzt zeichnete sich in einigen US-Bundesstaaten ein rasanter Anstieg der Zahl an Neuinfektionen ab, was seitens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...