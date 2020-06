Tesla will auf die Gewinnspur wechseln

Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) feierte am Montag ein wichtiges Jubiläum: Der US-Elektroautobauer notiert seit genau 10 Jahren an der Börse und blickt auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurück. Die Aktie startete damals bei einem Kurs von 17 US-Dollar und konnte inzwischen auf zeitweise 1.027 US-Dollar zulegen.

Wertvollster Autohersteller der Welt

Für Aktionäre, die von Anfang an dabei waren, bedeutet das eine satte Kursrendite von im Schnitt 46 Prozent pro Jahr. Damit verzeichnet Tesla an der Börse einen Börsenwert von über 165 Mrd. Euro, was Tesla zum wertvollsten Autohersteller der Welt krönt.

Tesla-Daten: marketscreener.com

Gewinnschwelle soll erreicht werden

Die Erfolgs-Story dürfte sich für den US-Konzern weiter fortsetzen, wenn Firmengründer und Chef Elon Musk mit seiner jüngsten Prognose richtig liegt. Musk zufolge soll der US-Elektroautopionier trotz der Coronavirus-Krise im zweiten Quartal die Gewinnschwelle erreichen.

