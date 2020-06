Hannover (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der in den USA bereits am Freitag anstehenden Feier zum Independence Day sind die marktrelevanten Datenveröffentlichungen auf nur vier Tage komprimiert - und die haben es in sich!, so die Analysten der Nord LB.So werde in den USA auf die Highlights ISM PMI am Mittwoch und den Arbeitsmarktbericht - diesmal bereits am Donnerstag - zu schauen sein. Angesichts der deutlichen Zuwächse der regionalen Stimmungsumfragen für den Berichtsmonat Juni würden die Analysten auch für den nationalen ISM PMI von einem markanten Anstieg bis auf 49 Punkte ausgehen. Damit rücke die Expansionsschwelle von 50 Punkten bereits in greifbare Reichweite. Auch der Arbeitsmarktbericht sollte tendenziell verbessert ausfallen: Die Arbeitslosenquote dürfte leicht auf 12,5% zurückgehen, die neugeschaffenen Stellen bei 2,5 Mio. liegen. Hinweise dazu würden die Erstanträge sowie die ADP-Umfrage am Tag zuvor liefern. Das sind alles nur grobe Schätzungen - auf potenzielle Überraschungen können die Analysten der Nord LB nur hinweisen. Daneben sei auch das Verbrauchervertrauen des Conference Board mit einem zu erwartenden leichten Anstieg von Interesse. Zudem werde in Deutschland am Mittwoch auf die Arbeitsmarktzahlen zu achten sein. ...

