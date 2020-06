Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Schuldenquote in den letzten Jahren bis unter 60 Prozent - bezogen auf das BIP - gesenkt werden konnte, wird die Netto-Neuverschuldung des Bundes 2020 bei 218,5 Mrd. Euro liegen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Zwischenzeitlich habe man gar befürchtet, Bundesanleihen könnten zur Mangelware werden. Auch deshalb seien die Renditen weit in den negativen Bereich abgetaucht und der Finanzminister lasse sich die Emission von Anleihen derzeit bis in den Laufzeitenbereich von 30 Jahren von den Käufern "bezahlen". Obwohl die gesamten Staatsschulden in diesem Jahr auf bis zu knapp 80 Prozent ansteigen könnten, stehe Deutschland vergleichsweise weiterhin gut da. So werde die Verschuldung Frankreichs auf etwa 130 und die Italiens voraussichtlich über 160 Prozent vom BIP ansteigen. Doch seien ausufernde Staatsschulden angesichts der weltweit aufgelegten massiven fiskalischen Hilfs- und Rettungspakete ein globales Phänomen und daher kein besonderes Schwächesignal der Eurozone. ...

