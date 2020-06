Deutschlands Nachbarländer könnten schon bald zu Krisenprofiteuren avancieren.Es ist der 31. Dezember 2019. Die Menschen bereiten sich auf das Silvesterfest vor. Auch die Börsen präsentieren sich in Feierlaune. Der DAX hat eine erfolgreiche Jahresendrallye hinter sich gebracht und befindet sich gerade in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs. Am gleichen Tag informieren chinesische Behörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über eine seltsame Lungenerkrankung, die später als das neuartige Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...