ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aroundtown von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 8,30 auf 5,20 Euro gesenkt. Einer der Gründe für seine Abstufung sei der Verschuldungsgrad des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sieht er die Bilanz als nicht so stark an, wie vom Unternehmen angestrebt und verwies auch auf strukturelle und zyklische Herausforderungen angesichts eines sich deutlich abschwächenden Bruttoinlandsprodukts./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / n.b. / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939

