ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstria Office von 19,00 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den nach unten angepassten Schätzungen für die kommenden Jahre, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit den neuen Schätzungen werde unter anderem der verstärkte Trend zum Arbeiten aus den eigenen vier Wänden und der Einfluss auf den Büromarkt erfasst./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: DE000A0LD2U1

