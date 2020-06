FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Tags zuvor hatte die Charttechnik die Papiere der Compugroup noch ausgebremst - am Dienstag ist ihnen nach weiteren positiven Analystenstimmen nun der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen. Die Anteilsscheine des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters kletterten um 3,9 Prozent auf 69,45 Euro und nähern sich damit der 50-Tage-Linie bei 70,40 Euro.



Berenberg-Analystin Charlotte Friedrichs folgte am Dienstag der Kaufempfehlung ihres Mainfirst-Kollegen Daniel Grigat vom Wochenbeginn. Mit ihrem Kursziel von 80 Euro greift sie dabei nicht ganz so hoch wie er mit 85 Euro. Auch Friedrichs sieht die Kasse nach der jüngsten Kapitalerhöhung nun gut gefüllt für externes Wachstum und eine Branchenkonsolidierung. Angesichts dieses Potenzials seien die Papiere niedrig bewertet.



Auch der Experte Uwe Schupp von der Deutschen Bank untermauert in einer aktuellen Studie seine positive Einschätzung. Er stellt dabei vor allem darauf ab, dass die Compugroup mit der nun kostenpflichtigen Clickdoc-Videosprechstunde binnen weniger Wochen ihre vorsichtige Haltung aufgegeben habe./ag/mis

