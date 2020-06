Analysten attestieren neuerlich ausgezeichnete Bonität - Strebl: "Hohe Kreditwürdigkeit ist beste Basis, sich mit Erneuerbaren aus der Krise zu investieren"Wien (APA-ots) - Die internationalen Ratingagenturen Fitch und Standard & Poors haben das Rating von Wien Energie mit den Top-Bewertungen von "AA-" bzw. "A" bestätigt. Wie schon im Vorjahr wurde dem Unternehmen von beiden US-Analysten auch heuer ein ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt. Wien Energie steht finanziell auf soliden Beinen, ist am Markt unverändert breit vertreten und höchst wettbewerbsfähig. Der größte Energieanbieter Österreichs mit knapp zwei Millionen Kunden wurde seitens Fitch damit neuerlich mit dem Top-Rating "AA-" bewertet.Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl: "Es ist gerade jetzt wichtig, dass wir uns über erneuerbare Energien aus der Krise hinausinvestieren. Dafür liefert die hohe Kreditwürdigkeit unseres Unternehmens die beste Voraussetzung. Mit der Bewertung von Fitch unterstreichen wir unsere österreichische und europäische Spitzenposition." Allein dieses Jahr plant Wien Energie mehr als 200 Millionen Euro in Ökoenergie und E-Mobilität zu investieren. Bis 2030 sind mehr als eine Milliarde Euro in Klimaschutz und erneuerbare Strom- und Wärmelösungen vorgesehen.Neben Fitch fiel auch die Bonitätsanalyse der US-Ratingagentur Standard & Poors positiv aus. Mit der Top-Bewertung "A" ist Wien Energie bei den führenden Energieversorgern Österreichs. Erfolgsfaktoren sind das breites Erzeugungs- und Kundenportfolio, Investitionen in erneuerbare Energien, der Fernwärme-Fokus, generell das Wachstumspotenzial von Wien und die Einbettung in die Wiener Stadtwerke und in die Stadt Wien.Strebl: "Wir haben unsere Organisation in den vergangenen Jahren wesentlich effizienter und schlanker aufgestellt. Mit unserer neuen Struktur können wir die großen Herausforderungen am Markt angehen und die erforderlichen Investitionen in den nächsten Jahren stemmen." Wien Energie reduzierte seinen Personalstand in den vergangenen Jahren um knapp 500 Vollzeitkräfte und straffte die Managementstrukturen deutlich.Fitch und Standard & Poors bescheinigen Wien Energie durch die weitere Diversifizierung des Erzeugungsportfolios mit einem hohen Eigenproduktionsanteil durch Gaskraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Müllverbrennung sowie Wasser-, Wind- und Solarkraftanlagen, durch die starke Stellung am Wiener Fernwärmemarkt sowie die Fortsetzung der strukturellen Einbettung in die Wiener Stadtwerke - mit der Stadt Wien als 100%-Eigentümer - eine finanziell solide und stabile Weiterentwicklung.Wien Energie erzielte mit 2.185 Mitarbeitern im Jahr 2019 ein Rekordergebnis von über 202 Mio. Euro sowie einen Umsatz von über 1,6 Milliarden Euro und mit den Tochtergesellschaften einen kumulierten Umsatz von über 2,1 Milliarden Euro. Der Energieanbieter betreut rund 2.000.000 Kunden im Großraum Wien. Wien Energie wurde im Prüfverfahren durch die UniCredit Group beratend unterstützt.Rückfragehinweis: Boris Kaspar Unternehmenssprecher Wien Energie Telefon: +43/664/623 1194 E-Mail: boris.kaspar@wienenergie.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/382/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0076 2020-06-30/10:16