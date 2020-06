Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta012/30.06.2020/10:00) - Die Erste Group gibt bekannt, dass das neue Datum für die 27. ordentliche Hauptversammlung für den 10. November 2020 festgesetzt wurde. Es ist das Ziel der Erste Group, wie schon in den Vorjahren, eine Präsenz-Hauptversammlung in der Wiener Stadthalle abzuhalten, sofern dem keine gesundheitsbehördlichen Auflagen entgegenstehen und die weitere Entwicklung der SARS-CoV-2-Pandemie einen solchen Schritt gerechtfertigt erscheinen lässt.



Weitere Details sowie die Einladung zur Hauptversammlung werden, wie gesetzlich vorgesehen, spätestens 4 Wochen vor der Hauptversammlung bekannt gemacht.



Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com



ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange



