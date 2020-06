Unterföhring (ots) -- Sky Deutschland schließt mehrjährige Vereinbarung mit Tobis underwirbt die Pay TV und SVOD Rechte für alle Verbreitungswege vonSky in Deutschland und Österreich- Tobis Filmhighlights wie Todd Haynes' Wirtschaftsthriller"Vergiftete Wahrheit" mit Mark Ruffalo und Anne Hathaway, dielang erwartete Leinwand-Rückkehr von Otto Waalkes mit derKomödie "Catweazle" sowie der mit Gerard Butler hochkarätigbesetzte Thriller "Greenland" werden exklusiv bei Sky ihre TV-und Streaming-Premiere feiern- Alle Filme sind über Sky Q linear als auch On Demand, sowie mitSky Go und mit dem Streamingservice Sky Ticket jederzeitabrufbar- Beliebte Tobis Blockbuster wie "Das fünfte Element", "TheTransporter", "Bad Moms" und "The Book of Eli" gehören ebenfallszu dem von Sky erworbenen Rechtepaket Unterföhring, 30. Juni 2020 - Sky Deutschland festigt seine Position als Nummer Eins für alle Filmfans in Deutschland und Österreich und erwirbt die Pay TV und SVOD Rechte für alle Verbreitungswege von Filmen der Tobis. Dank der mehrjährigen Vereinbarung kommen Sky Kunden in den Genuss von zukünftigen Kinofilmen wie Todd Haynes' Oscaranwärter "Vergiftete Wahrheit" mit Mark Ruffalo und Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway und der Komödie "Catweazle" mit Otto Waalkes und können diese in Deutschland als Erste im TV und als Stream genießen - jederzeit und an jedem Ort linear oder auf Abruf mit Sky Q und dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket.Todd Haynes' packender Wirtschaftsthriller "Vergiftete Wahrheit", in dem sich Mark Ruffalo als Anwalt mit einem Chemiekonzern anlegt, gehört ebenso zu den kommenden Highlights von Tobis wie die lang ersehnte Rückkehr auf die Kinoleinwand von Otto Waalkes, der sich in der Rolle des mittelalterlichen Magiers "Catweazle" in die Gegenwart verirrt. Im Katastrophen-Thriller "Greenland" kämpft Gerard Butler im Angesicht eines Meteoriten-Einschlags ums Überleben seiner Famile. Sky zeigt diese und weitere kommende Tobis Hits kurz nach Kinostart als exklusive TV- und Streaming-Premieren.Auch auf viele legendäre Tobis Blockbuster bekommen Sky Filmkunden Zugriff: Hierzu gehört der Action-Hit "The Transporter" mit Jason Statham genauso wie Mila Kunis und ihre "Bad Moms" und Denzel Washington im Endzeitdrama "The Book of Eli".Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland: "Durch den neuen Vertrag mit Tobis können sich alle Filmfans bei Sky auf zahlreiche hochwertige Kinoproduktionen als exklusive TV-Premieren freuen. Die Tobis Hits gibt es auch in Zukunft kurz nach dem Kino nur bei Sky. Die Kooperation umfasst aber auch Tobis All-Time-Favorites wie Luc Bessons 'Das fünfte Element' und viele weitere Filme. Wir freuen uns sehr, unsere mehrjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Tobis auch in Zukunft weiterführen zu können."Peter Eiff, Geschäftsführer Tobis Film: "Wir freuen uns, dass unsere langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Sky weitergeht, und sind überzeugt davon, dass wir mit dem Portfolio aus aktuellen und zukünftigen Kinohighlights aber auch Filmklassikern aus der Tobis-Library die besondere Vielfalt und Qualität der Sky-Sender bereichern können."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Über Tobis Film:TOBIS Film zählt zu den ältesten und aktivsten deutschen Independent-Filmverleihern und kann auf eine fast 50-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Neben den Geschäftsfeldern klassischer Vertrieb von internationalen Filmen in den Bereichen Kino, Home-Entertainment bzw. VOD sowie Filmrechtehandel im deutschsprachigen Raum stehen seit Juli 2015 mit der Formierung eines neuen Gesellschafter-Teams auch die Produktion von deutschen Spielfilmen und internationale Co-Produktionen im Fokus der Aktivitäten. 