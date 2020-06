Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Berlin (pts017/30.06.2020/10:20) - Für die 313 Mikroapartments der Marke SMARTments, die im 19. Wiener Bezirk als gemeinsames Projekt von STRABAG Real Estate Österreich (SRE) und dem Projektentwickler GBI entstehen, wurde aufgrund der hohen Nachhaltigkeit bereits in der Bauphase die erste Auszeichnung vergeben. Das Gebäude am zukünftigen Leopold-Ungar-Platz nahe dem U- wie S-Bahnhof Heiligenstadt erhielt am Donnerstag im Rahmen eines Festaktes das Vorzertifikat der ÖGNI Gold Auszeichnung. "Wir freuen uns sehr über diese erste offizielle Bestätigung unseres nachhaltigen Bau-Ansatzes", sagt Karl-Heinz Daurer, Geschäftsführer der GBI-Projektentwicklung Österreich. Professionelles Nachhaltigkeitsmanagement "Im Sinne unserer Unternehmensstrategie streben wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner bauXund künftig für all unsere Gewerbeimmobilien eine Zertifizierung an", ergänzt Erol Milo, Bereichsleiter Gewerbeimmobilien SRE. Bei dem vierten SMARTments-Projekt in Österreich ist bauXund für diverse Teilleistungen der Zertifizierung wie das Produkt- und Chemikalienmanagement für gesunde Raumluft verantwortlich. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Zertifizierung dieses besonderen Gebäudes beauftragt wurden", betont bauXund-Geschäftsführer Dr. Thomas Belazzi. Gemeinsam mit Ecotech Building Solution fungiert bauXund als Auditor für die Zertifizierung. SRE und GBI werden auch weiterhin die komplette ÖGNI Gold Zertifizierung anstreben. Karl-Heinz Daurer dazu: "Die SMARTments sollen in jeder Hinsicht ein würdiger Abschluss der langjährigen Entwicklung dieses Quartiers im 19. Wiener Gemeindebezirk sein. Mit diesem Projekt wird nun eine perfekte Mischung aus Wohnen, Büro und Forschung erreicht." Baubeginn war im Oktober 2019, die Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant. Die Veränderung des Quartiers begann bereits 2017 mit der Fertigstellung der SRE-Gewerbeimmobilie Square One und kommt nun mit Square Two, das die SMARTments beherbergen wird, zum Abschluss. Moderne Apartments für Studierende und Geschäftsreisende Unter einem Dach bietet ein SMARTments student mit 147 Einheiten sowie ein SMARTments business mit 166 Einheiten sowohl für Studierende als auch Geschäftsreisende eine Unterkunft. Die Immobilie erhält den Namen "Ari Rath Haus". Diesen Namen trägt das Projekt, weil nach der Tradition der Moses Mendelssohn Stiftung, als Muttergesellschaft der GBI, jedes SMARTments-Haus nach herausragenden jüdischen Persönlichkeiten der jeweiligen Stadt benannt wird. Der 1925 in Wien geborene Ari Rath emigrierte 1938 nach Israel. Seine letzten Lebensjahre verbrachte der international anerkannte Publizist wieder in Wien, wo er 2017 starb. Die Apartments sind baulich in zwei voneinander organisatorisch getrennte Gebäudehälften untergebracht. Während die Studierenden und Auszubildenden im SMARTments student in 17 bis 23 Quadratmeter großen Einheiten wohnen, bietet die Business-Variante Apartments von 19 bis 31 Quadratmeter Größe. Das Objekt wurde von HNP architects ZT geplant. Vor dem Gebäude entsteht ein urbaner, öffentlicher Platz, der Leopold-Ungar-Platz, dessen Gestaltung das Ensemble optisch abrunden wird. Eine breite Passage verbindet diesen barrierefrei mit dem Bahnhof Heiligenstadt. Ein weiteres GBI-Projekt für Österreich Mit dem SMARTments-Doppel in Wien etabliert sich die GBI-Unternehmensgruppe weiter auf dem Mikroapartment-Markt Österreichs. In Wien ist eine Unterkunft für Geschäftsreisende direkt am neuen Hauptbahnhof bereits seit Anfang 2018 in Betrieb. Nahe des Helmut-Zilk-Parks, ebenfalls im Umkreis des Hauptbahnhofs, eröffnete rechtzeitig zum Wintersemester 2018/2019 ein studentisches Wohnheim. Seit kurzem übernachten auch Studierende und Auszubildende in Graz, im Gebiet nahe des Hauptbahnhofs in einem SMARTments student. Projektentwickler Daurer: "Solche bewährten SMARTments-Konzepte sind auch in anderen österreichischen Städten, etwa in Innsbruck, Linz, Salzburg oder Klagenfurt gefragt und hier folglich dementsprechende Größenordnungen auch gesucht." Die STRABAG Real Estate GmbH (SRE) zählt zu den führenden Immobilienentwicklungsunternehmen Europas. Der Firmensitz in Köln verantwortet die Projekte in Deutschland und den Benelux-Staaten, jener in Wien Projekte in Österreich, Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Serbien, Tschechien und der Slowakei. Als Unternehmen der STRABAG SE gehört die SRE einem finanzstarken und innovativen Bautechnologiekonzern an. Das Leistungsspektrum der SRE umfasst alle Phasen der Projektentwicklung - von der Initiierung, Planung, Realisierung und Vermietung bis hin zum Verkauf und Betrieb. Das SRE-Portfolio umfasst die Entwicklung von Büro-, Gewerbe-, Handelsimmobilien sowie Wohnhäusern, Hotels und Stadtentwicklungsgebieten. Über 600 Projekte wurden seit der Gründung 1965 und der Integration der Raiffeisen evolution 2017 realisiert. Mit Objekten wie den "Tanzenden Türmen" Hamburg, dem "Astoria Premium Offices" Warschau oder auch dem "Square Plus Wien", sowie der Wohnimmobilie "Lindengasse" in Wien machte sich die STRABAG Real Estate weit über nationale Landesgrenzen hinweg einen Namen. Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,9 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen rund 14.600 Zimmer. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste Standorte mit 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien im Betrieb. Hinzu kommen rd. 700 Apartments in Bau und Planung, in Mannheim, Frankfurt a.M., Köln, Hamburg und Wien. Die GBI Wohnungsbau GmbH ist sowohl im Bereich der SMARTments student, der SMARTments living, als auch im klassischen geförderten Wohnungsbau bundesweit tätig. Es wurden bislang 3.947 Studenten-Apartmentplätze in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Köln, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Erlangen, Essen, Nürnberg, Würzburg, Kaiserslautern, Wien und Graz fertiggestellt, bzw. sind im Bau. Hinzu kommt die Entwicklung der neuen SMARTments living-Projekte in Hamburg und Wiesbaden. Ein deutlich wachsender Tätigkeitsbereich sind Entwicklungen im freifinanzierten und geförderten Mietwohnungsbau mit derzeit rd. 1000 Wohneinheiten an 18 Standorten. Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die GBI Holding AG, eine 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. Vorstände der GBI Holding AG sind Reiner Nittka (Sprecher), Dagmar Specht, Bernd Reitenspieß, Clemens Jung und Guido Bode. Vorstände der GBI AG sind Reiner Nittka (Sprecher) und Clemens Jung. Die GBI Wohnungsbau GmbH wird geleitet von den Geschäftsführern Clemens Jung und Guido Bode. Der Aufsichtsrat der GBI Holding AG besteht aus Dr. Manfred Schoeps (Vors.), Markus Beugel, Engelbert Maus, Klaus-Dieter Metz und Dr. Günther Zembsch. http://www.gbi.ag STRABAG Real Estate GmbH Markus Biedermann Marketingleitung Tel.: +43 1 22 4 22 - 8134 E-Mail: markus.biedermann@strabag.com Web: http://www.strabag-real-estate.at GBI Unternehmensgruppe Ludwig Medien & Kommunikation Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 Fax: +49 221 29219283 Mobil: +49 171 93 35 134 E-Mail: mail@ludwig-km.de (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.gbi.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200630017

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2020 04:21 ET (08:21 GMT)