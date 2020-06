SYZYGY AG: SYZYGY stärkt sein Beratungs- und Innovationsangebot unter der Marke diffferentDGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss SYZYGY AG: SYZYGY stärkt sein Beratungs- und Innovationsangebot unter der Marke diffferent30.06.2020 / 10:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die SYZYGY Gruppe stärkt ihr Beratungs- und Innovationsangebot und vereint die auf Customer Centricity spezialisierte Beratung USEEDS mit der Strategieagentur diffferent mit dann 150 MitarbeiterInnen an den Standorten Berlin und München.diffferent agiert seit 1997 als Vor- und Querdenker für ambitionierte Marken. Die Strategieagentur entwickelt starke Markenidentitäten, Produkt- und Serviceinnovationen. diffferent begleitet Transformationsprozesse und unterstützt Unternehmen in den Bereichen Resilienz und Wachstum. USEEDS erweitert nun das gemeinsame Portfolio durch seine Expertise in den Bereichen Experience Research, Digital Product Design und der kundenzentrierten Entwicklung digitaler wie analoger Produkt- und Service-Erlebnisse.Das neue diffferent schlägt eine noch stärkere Brücke von der Strategie zu Design, Konzeption und Research. Mit dem Zusammenschluss werden Strategien und Innovationsprozesse organisch in Produkte, Services und Erlebnisse übersetzt.Das zukünftige Führungsteam besteht aus den diffferent Geschäftsführern Dirk Jehmlich, Alexander Kiock, Jan Pechmann und dem bisherigen USEEDS Geschäftsführer Dr. Sascha Mahlke."Wir danken dem Führungs- und Integrationsteam, dass, trotz aller Herausforderungen der Corona Krise, dieser wichtige strategische Meilenstein wie geplant erreicht werden konnte.", sagt Erwin Greiner, CFO der SYZYGY AG.Über die SYZYGY GruppeSYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist dabei das verbindende und skalierende Element.Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieagentur diffferent auch das polnische Designstudio Ars Thanea. Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirekt Bank, Commerzbank, Consorsbank, Daimler, Deutsche Bank, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2, Paypal, Porsche, Techniker Krankenkasse und Volkswagen.Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de30.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.de ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1080019Ende der Mitteilung DGAP News-Service1080019 30.06.2020