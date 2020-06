Varta sichert sich millionenschweres Förderprogramm

Der Batteriekonzern Varta (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) gibt an der Börse derzeit ordentlich Gas. Am Montag legte die Aktie um sieben Prozent zu und kletterte am Dienstagvormittag zeitweise um weitere fünf Prozent auf rund 102 Euro, was ein Fünfmonatshoch bedeutet. Damit gehört die Aktie derzeit zu den Highflyern im MDAX und im TecDAX.

300 Mio. Euro für Projekte

Grund für das aktuelle Kursfeuerwerk ist eine Förderung von mehreren Hundert Millionen Euro. So wurde am späten Montagnachmittag bekannt, dass Varta eine Förderung der öffentlichen Hand von insgesamt 300 Mio. Euro für Projekte rund um Batteriezellen erhält.

Den vollständigen Artikel lesen ...