ELLWANGEN (IT-Times) - Die Bundesregierung will den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern und den deutschen Batteriehersteller Varta in der Batteriezellen-Forschung unterstützen. Die Varta AG mit Unternehmenssitz in Ellwangen erhält nun insgesamt 300 Mio. Euro an Fördermitteln zum Aufbau einer eigenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...