Die Insolvenz von Wirecard zieht weite Kreise. Jetzt stellen zahlreiche Endkunden fest, dass ihre Debit- und Kreditkarten nicht mehr funktionieren. In einigen Fällen sind sogar Girokonten eingefroren. Die vergangene Woche dürfte als eine der denkwürdigsten in die Geschichte der deutschen Wirtschaft eingehen: ein Unternehmen, das gerettet wird (Lufthansa), eines, das in den USA eine Rekordstrafe akzeptiert (Bayer), und ein Dax-Konzern, der Insolvenz anmelden muss. Wirecard ist in der Tat das erste Dax-Unternehmen, das diesen Schritt gehen muss. Doch abseits der wirtschaftlichen Brisanz, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...