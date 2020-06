Die Aktie von Plug Power (WKN: A1JA81) ist im Rallymodus. Am Montag feierten Anleger einen +17%-Sprung auf 7,99 USD. Im Tradegate-Handel am Dienstagmorgen wird das Papier schon zu 7,75 Euro gehandelt. Regierungen setzen auf die Wasserstoff-Karte: Bis 2030 soll in Japan die Zahl der Wasserstofffahrzeuge von aktuell 3.400 auf 800.000 erhöht werden, eine Steigerung um sagenhafte 235.000 Prozent in einem Jahrzehnt. Ähnliche Wachstumsambitionen hegt Südkorea. Dort sollen bis 2040 insgesamt 6,2 Millionen ...

