FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Beendigung der ROTEC technology GmbH in Rastatt

30.06.2020

FORTEC Elektronik AG:
Beendigung der ROTEC technology GmbH in Rastatt

Die ROTEC technology GmbH in Rastatt ist seit mehr als 25 Jahren im Bereich der Mikroelektronik tätig. Die Umsetzung von Kundenvorgaben in leistungsfähige und für die Anwendung optimierte Hard- und Softwarelösungen war in der Vergangenheit der Mittelpunkt des Denkens und Handelns bei ROTEC.

Leider hat sich die Anzahl der Kunden bereits seit fünf Jahren drastisch auf einen einzigen Großabnehmer reduziert, der aufgrund technischer Veränderungen auch nur noch kurzfristigen Bedarf an den Produkten hat, was kein zukunftsfähiges und planbares Konzept im Rahmen der Ausrichtung und Fortentwicklung des Gesamtkonzerns ermöglicht. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der FORTEC AG die Entscheidung getroffen, den Betrieb der ROTEC technology GmbH zum 30.06.2020 einzustellen und den Standort Raststatt zu schließen.

Mit den acht dort tätigen Mitarbeitern konnte bereits eine sozialverträgliche Einigung getroffen werden. Mit dem Großkunden wurde ein Last-Call vereinbart, der seinen verbleibenden Bedarf sicherstellt und eine moderate Abwicklung des Betriebs mit einem Umsatz von rund 2,5 Mio. Euro in dem nun zu Ende gehenden Geschäftsjahr ermöglicht hat.

Wir bedauern die Betriebsschließung und danken allen Mitarbeitern für ihren jahrelangen, engagierten Einsatz.

Sandra Maile
Vorstandssprecherin