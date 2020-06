UMT verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 und Termin für die Hauptversammlung 2020 aufgrund von COVID-19-PandemieDGAP-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis UMT verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 und Termin für die Hauptversammlung 2020 aufgrund von COVID-19-Pandemie30.06.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 30. Juni 2020Corporate NewsUMT verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 und Termin für die Hauptversammlung 2020 aufgrund von COVID-19-PandemieDie UMT United Mobility Technology AG (UMT) verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2019.Ursächlich hierfür sind, vor dem Hintergrund der andauernden COVID-19-Pandemie, zeitliche Engpässe und daraus resultierende Verschiebungen des Terminplanes zur Abschlussprüfung.Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses ist für das 3. Quartal 2020 geplant.Nach heutiger Einschätzung wird die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 der UMT ebenfalls im 3. Quartal 2020 erfolgen und dieser dann unter www.umt.ag im Investor Relations Bereich zur Verfügung gestellt.Die ordentliche Hauptversammlung 2020 der UMT wird vor dem Hintergrund bestehender Versammlungsverbote im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus ebenfalls verschoben. Die Hauptversammlung war ursprünglich für den Juli 2020 geplant. Ein neuer Termin wird unter Berücksichtigung des weiteren Verlaufs der Pandemie festgelegt.Die UMT bittet ihre Aktionärinnen und Aktionäre, sich regelmäßig auf der Internetseite der Gesellschaft über einen möglichen neuen Termin sowie den Ablauf der Hauptversammlung zu informieren. Die Einladung zur Hauptversammlung wird auf den üblichen Wegen erfolgen.Über die UMT AG:Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen insbesondere für Großkunden spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können über 14 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Mit der innovativen App LOYAL bietet UMT ihren Anwendern eine effiziente Möglichkeit, Loyaltyprogramme zu nutzen und eine zeitgemäße Mobile-Payment-Lösung.Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN A2YN70, ISIN DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.Kontakt:UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Irmi Aigner Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag30.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 680 Fax: +49 (0) 89 20 500 555 E-Mail: info@umt.ag Internet: www.umt.ag ISIN: DE000A2YN702 WKN: A2YN70 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1081241Ende der Mitteilung DGAP News-Service1081241 30.06.2020