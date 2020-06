Franz Fuchs, mehr als zehn Jahre lang Vorstandsmitglied der Vienna Insurance Group (VIG), scheidet mit heute mit 66 Jahren aus dem Vorstand des Versicherungskonzerns aus. Das teilte die VIG am Dienstag mit. Fuchs war "in Anerkennung seiner Leistungen" im Oktober 2019 noch zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt worden. Fuchs bleibt Berater für die VIG und Aufsichtsrat in Tochtergesellschaften.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...