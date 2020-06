Er habe sich entschieden, seine berufliche Karriere ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen, teilte der Hersteller von Werkzeugmaschinen am Dienstag mit.Nachfolger von Gerold Brütsch wird Thomas Erne. Dieser tritt am 10. August bei Starrag ein. Zuletzt war Erne Regional CFO Europe bei DMG MORI Europe in Winterthur. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...