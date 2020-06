Die Kursparty in HelloFresh-Aktien (WKN: A16140) kurz vor dem Q2-Vorstandsstatement geht weiter. Das MDAX-Papier steigt im Xetra-Handel heute auf bis 49,28 Euro. Für gewöhnlich lanciert HelloFresh die Vorstandsschätzung zu Umsatz und bereinigtem EBITDA (AEBITDA) pünktlich zum Quartalsende oder gleich zu Beginn des Folgequartals. Zuletzt meldete das Vorstandsteam um Dominik Richter am 30. März eine "erhebliche Umsatzbeschleunigung" in der zweiten März-Hälfte aufgrund von COVID-19 und übertraf damit ...

