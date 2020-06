Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Krise in Mexiko verschärft sich, so die Analysten der Nord LB.Die Regierung scheine sich dennoch optimistischer präsentieren zu wollen. Präsident López Obrador möchte die Wirtschaft möglichst schnell wieder ins Laufen bringen. Mexiko, das im internationalen Vergleich ohnehin nur schwache einschränkende Maßnahmen umgesetzt habe, habe den Gesundheitsnotstand inzwischen für beendet erklärt. Vor allem die wichtige Tourismusbranche solle nach dem Einbruch wieder zügig in Gang kommen und sei daher zu einem essenziellen Sektor erklärt worden. In die Liste der zentralen Aktivitäten seien im Mai zudem die Bereiche Bau, Bergbau sowie Transportausrüstung aufgenommen worden. Weiterhin sei ein vierstufiges System eingeführt worden, das zur Beurteilung der Situation in den einzelnen Bundesstaaten herangezogen werde, um individueller auf sich verändernde Zustände reagieren zu können. ...

